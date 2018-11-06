Ещё
Банк России и Минкомсвязь делят интернет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.91
$
65.95
75.31
75.50
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.90
75.40
Индексы и котировки Brent
72.77
–0.12 Золото
1229.90
–0.01 РТС
1134.80
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1405
–0.0066
23.10
1.1471
05.11
31.10
26.10

Банк России и Минкомсвязь делят интернет 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк и Минкомсвязь спорят о расширении полномочий регулятора финрынков. Последний хочет получить право без решения суда блокировать сайты мошеннических финансовых организаций, проект соответствующего закона проходит межведомственное согласование. Но в Минкомсвязи не хотят, чтобы ЦБ заходил «на поляну» ведомства, рассказывают News.ru три человека, знакомые с ходом обсуждения законопроекта.
В Минкомсвязи считают, что список ресурсов, которые ЦБ хочет блокировать самостоятельно, слишком большой. Об этом рассказывает News.ru человек, который знает это от руководства ведомства. Кроме того, Минкомсвязи и регулятор спорят о критериях, по которым тот или иной сайт можно отнести к числу мошеннических, добавляют два человека, знакомые с ходом обсуждения законопроекта.
Идея о том, чтобы наделить Центробанк полномочиями по блокировке фишинговых сайтов, находящихся в российской и иностранной зонах, возникла ещё летом и обсуждалась в середине августа на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Суть в том, чтобы ЦБ мог сам, без подведомственного Минкомсвязи Роскомнадзора вносить сайты в реестр запрещенной информации.

Каков мошенник

Во внимание регулятора попали сайты с похожими на реальные названия, ресурсы, которые рекламируют финансовые услуги компаний, не имеющих соответствующих лицензий, а также сайты, которые распространяют ложную информацию о финансовом положении тех или иных поднадзорных ЦБ организаций.
Уже сейчас ЦБ до решения суда может блокировать подозрительные сайты, но только те, что находятся в доменных зонах.ru и.рф. Но по факту данный ресурс не блокируется, на него просто не удаётся попасть, перейдя по ссылке, он также не попадает в специальный реестр Роскомнадзора, рассказывает человек, который знает механизм работы этой системы. Чтобы сайт реально заблокировать, Центробанку приходится направлять информацию о нём в РКН, и тот уже решает, вносить ли его в реестр. Так, за год Центробанку удалось разделегировать 1668 доменов из 2205 предложенных, говорится в октябрьском отчёте ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере при ЦБ).
Текст законопроекта готов, но в Минкомсвязи против расширения полномочий Центробанка, подтверждает News.ru депутат, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он убеждён, что ЦБ нужно дать право блокировать мошеннические иностранные сайты. Каковы критерии отнесения ресурсов к подобным на данном этапе обсуждения документа парламентарий уточнять не стал.
Законопроект получится внести в нижнюю палату парламента до конца года после достижения договорённостей с Минкомсвязи, надеется парламентарий. Закон вступит в силу в 2019-м, рассчитывает Анатолий Аксаков.
В Минкомсвязи и Центробанке не ответили на вопросы News.ru.
News.ru: последние новости
США заблокировали Организацию по атомной энергии Ирана Россия начнёт продвигать товары на китайский рынок En+ отказалась от переезда на Кипр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные файлы Сбербанка утекли в Сеть11
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ более полумиллиарда6
Возможности «Нафтогаза» поставили под сомнение76
Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве9
Эта неделя станет решающей для рубля3
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
10:03
В России могут закрыть BlaBlaCar
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение