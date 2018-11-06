Банк России и Минкомсвязь делят интернет

Центробанк и Минкомсвязь спорят о расширении полномочий регулятора финрынков. Последний хочет получить право без решения суда блокировать сайты мошеннических финансовых организаций, проект соответствующего закона проходит межведомственное согласование. Но в Минкомсвязи не хотят, чтобы ЦБ заходил «на поляну» ведомства, рассказывают News.ru три человека, знакомые с ходом обсуждения законопроекта.

В Минкомсвязи считают, что список ресурсов, которые ЦБ хочет блокировать самостоятельно, слишком большой. Об этом рассказывает News.ru человек, который знает это от руководства ведомства. Кроме того, Минкомсвязи и регулятор спорят о критериях, по которым тот или иной сайт можно отнести к числу мошеннических, добавляют два человека, знакомые с ходом обсуждения законопроекта.

Идея о том, чтобы наделить Центробанк полномочиями по блокировке фишинговых сайтов, находящихся в российской и иностранной зонах, возникла ещё летом и обсуждалась в середине августа на совещании у вице-премьера Максима Акимова . Суть в том, чтобы ЦБ мог сам, без подведомственного Минкомсвязи Роскомнадзора вносить сайты в реестр запрещенной информации.

Каков мошенник

Во внимание регулятора попали сайты с похожими на реальные названия, ресурсы, которые рекламируют финансовые услуги компаний, не имеющих соответствующих лицензий, а также сайты, которые распространяют ложную информацию о финансовом положении тех или иных поднадзорных ЦБ организаций.

Уже сейчас ЦБ до решения суда может блокировать подозрительные сайты, но только те, что находятся в доменных зонах.ru и.рф. Но по факту данный ресурс не блокируется, на него просто не удаётся попасть, перейдя по ссылке, он также не попадает в специальный реестр Роскомнадзора, рассказывает человек, который знает механизм работы этой системы. Чтобы сайт реально заблокировать, Центробанку приходится направлять информацию о нём в РКН, и тот уже решает, вносить ли его в реестр. Так, за год Центробанку удалось разделегировать 1668 доменов из 2205 предложенных, говорится в октябрьском отчёте ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере при ЦБ).

Текст законопроекта готов, но в Минкомсвязи против расширения полномочий Центробанка, подтверждает News.ru депутат, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков . Он убеждён, что ЦБ нужно дать право блокировать мошеннические иностранные сайты. Каковы критерии отнесения ресурсов к подобным на данном этапе обсуждения документа парламентарий уточнять не стал.

Законопроект получится внести в нижнюю палату парламента до конца года после достижения договорённостей с Минкомсвязи, надеется парламентарий. Закон вступит в силу в 2019-м, рассчитывает Анатолий Аксаков.

В Минкомсвязи и Центробанке не ответили на вопросы News.ru.