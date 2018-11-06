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Власти установили лимиты цен на бензин в регионах
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Власти установили лимиты цен на бензин в регионах 

Рамблер + ещё 31 7 часов назад
Фото: News.ru
Правительство установило индикативный уровень мелкооптовых цен (ИУЦ) на горючее для каждого российского региона. Как пишет «Коммерсант», за отклонениями более чем в четыре процента от этих уровней будут следить налоговики и антимонопольщики.
По данным издания, стоимость бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива будет зафиксирована до 31 марта 2019 года. Нефтяники обязались не превышать ИУЦ при продажах с нефтебаз. В противном случае они столкнутся с заградительными пошлинами на экспорт нефтепродуктов.
«Коммерсант» сообщает со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, что средний по стране ИУЦ для АИ-92 составит 53,5 тысячи рублей за тонну, для АИ-95 — 56,6 тысячи рублей, летнего дизеля — 51,2 тысячи (для зимнего — на 2,4 тысячи больше). Козак пояснил, что маржа заправок в итоге составит 2,7 тысячи рублей за тонну горючего.
В Волгоградской области тонна АИ-95 на базе обойдется не дороже 56 тысяч рублей, а в Севастополе — 62,5 тысячи. В Якутии и на Чукотке тонна бензина будет стоить дороже всего (72,66 тысячи и 71,97 тысячи рублей соответственно). Самые низкие цены — в Томской области и Чечне (51,65 тысячи и 52,63 тысячи рублей соответственно).
Источник газеты на топливном рынке заявил, что из-за невысоких ИУЦ у независимых заправок будет лишь минимальная маржа в ближайшие месяцы.
По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали падать. По данным РБК, правительство также договорилось с нефтяниками о сдерживании цен с 1 июня, и эта договоренность до сих пор действует.
Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если с нефтяниками не удастся договориться о сдерживании внутренних цен на сложившемся уровне. В сентябре литр АИ-95 в среднем по стране стоил 44,59 рубля.
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