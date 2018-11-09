Фондовые торги в РФ открылись в минусе

На 10:01 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,65% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 422,83 пункта. Индекс РТС понизился на 1,17% до отметки 1 141,81.