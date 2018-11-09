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Фондовые торги в РФ открылись в минусе
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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру + ещё 34 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На 10:01 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,65% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 422,83 пункта. Индекс РТС понизился на 1,17% до отметки 1 141,81.
«Российский рынок акций после нескольких дней уверенного роста вчера также продемонстрировал локальное снижение — индекс Мосбиржи снизился по итогам торгов на 0,3%. Из отдельных историй выделим вчерашнее расширение санкционного списка — OFAC США добавило в список трех физлиц и девять юрлиц за причастность к ситуации в Крыму и на Донбассе. На наш взгляд, на сегодняшний день в цены на российские активы итак заложена санкционная премия, и оказать заметное влияние на динамику рынков могут, вероятно, только санкции финансового характера (вчерашние ограничения к ним не относятся)», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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