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Рубль растет к доллару и евро
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Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском + ещё 8 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 19 копеек — до 66,02 рубля.
Курс евро снизился на 11 копеек и составил 75,33 рубля.
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