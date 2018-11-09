Рубль поплыл

На фоне снижения нефтяных котировок курс рубля к доллару и евро в ходе торгов 9 ноября заметно пошатнулся, свидетельствуют данные Московской биржи

На момент публикации курс доллара по отношению к российской валюте составлял 67,43 рубля — это максимальное значение с 11 октября, курс евро — 76,54 рубля.

Ослабление рубля произошло на фоне новостей о том, что стоимость нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель. Нефть марки WTI также дешевеет — стоимость барреля на торгах опускалась ниже 60 долларов.

Кроме того, по мнению экспертов, давление на курс российской валюты оказывают ожидания объявления новых антироссийских санкций со стороны США, передает «Интерфакс»