Биржи АТР растут в ожидании результатов промежуточных выборов в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в среду, инвесторы находятся в ожидании промежуточных выборов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,26% — до 2666,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 1354,18 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,05%, до 26397,72 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,5%, до 2100,07 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,17%, до 5887,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,85%, до 22337,19 пункта.

Инвесторы пристально следят за промежуточными выборами в США и сообщениями в СМИ о предварительных результатах. В ходе выборов переизбирается на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, в том числе в сенате 51 против 49 мест, а в палате 235 против 193 (семь мест вакантны).

По прогнозам СМИ, демократы выиграют выборы в палату представителей конгресса США впервые за восемь лет. В частности, демократы могут получить в новом составе палаты представителей США до 238 мест из 435, а республиканцы — до 206. Если это произойдет, демократы смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов конгресса.