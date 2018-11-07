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РФ и Китай минимизируют последствия санкций США
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РФ и Китай минимизируют последствия санкций США 

News.ru 18 минут назад
Россия и Китай приступили к разработке шагов, которые помогут минимизировать последствия американских санкций, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Ранее News.ru писал, что Госдеп намерен ввести второй пакет ограничительных мер против России из-за несоблюдения Москвой закона о химоружии. Речь идёт о документе 1991 года, требующего принятия «соответствующих и эффективных санкций против любой страны, которая использовала химическое и бактериологическое оружие».
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