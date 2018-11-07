Предсказан курс рубля к концу года

Опрошенные Life эксперты считают, что из-за прошедших 6 ноября выборов в Конгресс США американцы ближе к выходным обсудят санкции против РФ. По мнению экспертов, эта неделя может стать решающей для курса рубля.
По словам аналитика компании «ФинИст» Альберта Кятова, выборы в конгресс и новые санкции повлияли бы на рубль в краткосрочной перспективе. Однако более существенное влияние на курс рубля оказывают глобальные процессы на мировом финансовом рынке.
Он отметил, что Федеральная резервная система США к концу года может поднять ключевую ставку до 2,5 процента. Чем выше ставка в долларах, тем меньше разница между доходностью по гособлигациям России и США. В такой ситуации интерес к российским ценным бумагам упадет, начнется отток капитала и падение курса рубля.
Кятов считает, что к концу 2018 года курс российский валюты окажется на уровне в 72–74 рубля за доллар. Если США введут санкции против госдолга России, то доллар может вырасти до 83 рублей.
Аналитик соцсети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко заявил, что с учетом угрозы санкций и без роста нефтяных цен российская валюта может упасть до 67 рублей за доллар.
По прогнозу ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, в краткосрочной перспективе доллар будет стоить 66,9 рубля, а в среднесрочной — около 70,41 рубля.
При этом эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова считает, что сейчас рубль держится уверенно. Она ожидает укрепления российской валюты до 64,2–64,8 рубля за доллар.
Девятого августа после объявления США о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей. Это произошло впервые с середины ноября 2016 года. К 10 сентября биржевой курс доллара превысил 70 рублей. К шестому ноября курс американской валюты на Московской бирже составлял 66,0525 рубля.