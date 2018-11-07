Предсказан курс рубля к концу года

Аналитики спрогнозировали курс рубля к концу года

Опрошенные Life эксперты считают, что из-за прошедших 6 ноября выборов в Конгресс США американцы ближе к выходным обсудят санкции против РФ. По мнению экспертов, эта неделя может стать решающей для курса рубля.

По словам аналитика компании «ФинИст» Альберта Кятова, выборы в конгресс и новые санкции повлияли бы на рубль в краткосрочной перспективе. Однако более существенное влияние на курс рубля оказывают глобальные процессы на мировом финансовом рынке.

Он отметил, что Федеральная резервная система США к концу года может поднять ключевую ставку до 2,5 процента. Чем выше ставка в долларах, тем меньше разница между доходностью по гособлигациям России и США. В такой ситуации интерес к российским ценным бумагам упадет, начнется отток капитала и падение курса рубля.

Кятов считает, что к концу 2018 года курс российский валюты окажется на уровне в 72–74 рубля за доллар. Если США введут санкции против госдолга России, то доллар может вырасти до 83 рублей.

Аналитик соцсети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко заявил, что с учетом угрозы санкций и без роста нефтяных цен российская валюта может упасть до 67 рублей за доллар.

По прогнозу ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского , в краткосрочной перспективе доллар будет стоить 66,9 рубля, а в среднесрочной — около 70,41 рубля.

При этом эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова считает, что сейчас рубль держится уверенно. Она ожидает укрепления российской валюты до 64,2–64,8 рубля за доллар.