Ещё
Российский рынок подготовился к санкциям
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.00
$
66.15
75.80
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.80
74.80
Индексы и котировки Brent
72.08
+0.11 Золото
1227.34
–0.01 РТС
1164.27
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1453
+0.0061
24.10
1.1392
06.11
01.11
28.10

Российский рынок подготовился к санкциям 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Московская биржа и другие инфраструктурные организации фондового рынка готовы к возможному ужесточению антироссийских санкций, заявил финансовый директор биржи Максим Лапин, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, руководство биржи провело все необходимые стресс-тесты. В частности, была смоделирована ситуация, при которой участники рынка распродают свои активы, в результате чего на их счетах оказывается много свободных средств. Все они становятся пассивами Национального клирингового центра (НКЦ) — и увеличивают давление на его капитал (НКЦ имеет стандартную банковскую лицензию и потому должен соблюдать все нормативы кредитных организаций).
Похожая ситуация, по словам Лапина, имела место в конце 2014 года, после резкого падения рубля. Чтобы не допустить ее повторения, на состоявшемся в сентябре заседании наблюдательного совета Московской биржи, было принято решение не выплачивать промежуточные дивиденды.
Они будут учитываться в капитале НКЦ и, при необходимости, позволят ему соблюдать нормативы Центробанка.
«Если раунд санкций будет менее жестким, необходимость держать такую «подушку безопасности» уйдет, этот резерв можно будет направить на дивиденды по итогам года. При нормальном течении бизнеса Московской биржи капитал НКЦ может колебаться в районе 55–65 миллиардов рублей», — отметил Лапин.
Конгресс США вернется к рассмотрению вопроса о введении новых антироссийских санкций после подведения итогов промежуточных выборов, состоявшихся 6 ноября.
Последние новости
Порошенко предупредил другие государства о российской тактике Саудовцы замучили и убили еще одного журналиста Выброшенные на свалку надгробия Героев Советского Союза попали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оказалась на пороге экономического краха131
«Северный поток — 2» ждут корректировки40
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум437
Россиян приготовили к «страшным временам»273
Россия может остаться без нефти387
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
02:09
Рублю нашли замену в цифровом пространстве
Экономика Политика
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
04:19
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум
Экономика
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение