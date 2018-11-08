Курс рубля получит реальный шанс роста

Курс рубля получит реальный шанс для нового роста

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

Одно из главных событий месяца — промежуточные выборы — осталось позади, и как мы видим, рынки лишь на открытии показали сдержанный негатив. А после и вовсе перешли к росту на сообщениях, что демократы отвоевали позиции у республиканцев в нижней палате представителей.

Сегодня, в четверг, участники рынка переместят свое внимание на заседания ФРС, однако при этом никто не ждет решительного шага от регулятора. Ведь по динамике фьючерсов на ставку, американский ЦБ с вероятностью в 75 процентов повысит стоимость займов в 2018 году лишь в декабре, а ближайшее заседание многие игроки считают проходным и малозначимым для рынка FOREX.

Тем не менее, стоит отметить, что индекс доллара DX продолжил терять свои позиции, просев к уровню 95,5 пункта. Именно здесь проходит линия поддержки 1,5-месячного тренда на повышение. И если индекс пересечет данный рубеж вниз, то его нисходящее движение будет продолжено до зоны 94-94,3 пункта. А другие валюты, в частности развивающихся стран, получат шансы на продолжение коррекционного роста.

Если говорить о российском рубле, то он все-таки может получить поддержку и от нефтяных котировок, которые с большой вероятностью удержатся выше уровня 70 долларов за баррель и начнут отскок от этого значимого рубежа. Если нефть марки Brent пробьет уровень 73,5-74 доллара, через который проходит ближайшее наклонное сопротивление, то отечественная валюта может заметно оттеснить американский доллар. Ближайшим важным уровнем поддержки по паре доллар/рубль выступает зона 65,20-65,25 рубля, уход за которую для доллара будет негативным сигналом. Однако глобально пока торговля в диапазоне 65,2-66,2 рубля будет продолжена без явных попыток пробоя с одной или другой стороны.

Что касается динамики пары евро/рубль, то здесь картина для евро выглядит более перспективной в виду наметившейся коррекции единой европейской валюты в паре с долларом США. Если курс закрепится выше зоны 75,85-76 рублей, то сможет продолжить повышение к уровню 77-77,2 рубля, где евро находился в первой декаде октября.

В целом, резюмируя, можно отметить, что у рубля до конца недели нет причин для беспокойства и даже вероятный рост евро будет носить ограниченный характер.