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Биржи Европы снижаются вслед за рынками США и Азии
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Биржи Европы снижаются вслед за рынками США и Азии 

Прайм + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы в пятницу демонстрируют негативную динамику на фоне снижения на рынках США и Азии, отмеченного после итогов очередного заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,54%, до 7100,27 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 5090,58 пункта. Немецкий DAX опускался на 0,69% — до 11455,51 пункта.
Участники торгов обратили внимание, что основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и отметил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки. Данное заявление регулятора укрепило инвесторов во мнении, что на следующем заседании в декабре ФРС повысит базовую ставку в четвертый раз в текущем году. Вслед за биржами США снижением индексов закрылись и рынки Азии.
"Как и ожидалось, ФРС сохранила ставку и не внесла серьезных изменений в сигналы относительно перспектив своей политики, а это означает, что регулятор по-прежнему держит курс на новое повышение ставки в декабре", — отметили аналитики Danske Bank в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Кроме внешних факторов европейские инвесторы отыгрывают внутреннюю статистику. Так, согласно официальным статданным из Великобритании, ВВП страны в третьем квартале 2018 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном — на 0,6%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков. При этом объем промышленного производства в Великобритании в сентябре не изменился как по сравнению с августом, так и в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,1% в месячном исчислении и роста на 0,4% — в годовом.
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