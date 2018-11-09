Золото снижается в цене на итогах заседания ФРС США

Золото дешевеет в ходе утренних торгов пятницы, так как инвесторы но итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США не получили от нее никаких намеков на изменение планов по повышению процентной ставки на следующей встрече, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,1 доллара, или на 0,42%, до 1220 долларов за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,44%, до 14,35 доллара за унцию.

Федрезерв на заседании в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. ФРС полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

"Как и следовало ожидать, ФРС сохранила ставку на текущем уровне, и в ее заявлении по итогам заседания не было ничего, что позволяло бы предположить, что члены регулятора отказываются от своих планов повысить процентную ставку в декабре", — приводит агентство MarketWatch мнение главного экономиста Capital Economics Майкла Пирса (Michael Pearce).

Ожидания ужесточения денежной политики ФРС традиционно поддерживают курс доллара, что негативно отражается на стоимости золота, так как более дорогой доллар делает покупку драгметалла менее привлекательной для держателей других валют.