ОФЗ стремительно дешевеют

Доходности ОФЗ выросли почти до 9% годовых. Российские гособлигации дешевеют всю неделю, в том числе из-за падающей нефти и санкционных рисков, пишут «Ведомости» , ссылаясь на мнения опрошенных аналитиков.

В ноябре США могут ввести новый пакет ограничительных мер, в том числе, запретить операции с новым российским госдолгом сроком обращения более двух недель и ограничить операции крупнейших банков в долларах. Главный фактор сейчас — не новые санкции, а дешевеющая нефть, считает портфельный менеджер Александр Крапивко

«Падающая нефть на 20% с копейками в течение месяца, соответственно, все производители нефти, их ценные бумаги на этом теряют. Соответственно, Уолл-стрит начал падать. Здесь одно цепляется за другое. У меня такое ощущение, что нефть здесь остановится и отскочит, и те, кто продавал ОФЗ, их откупят. И произойдет это на следующей неделе. А санкции — санкции, санкции, кричат уже месяцами, я думаю, демократы будут разбираться с Палатой представителей еще месяц, и никакого разговора в ближайшее время о санкциях против России не будет, они между собой будут драться».

Евгений Коган: Доходности облигаций растут во всем мире на ожиданиях дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США . Но санкции тоже оказывает влияние на настроения инвесторов. Такое мнение высказал президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ

«Весь мир понимает, что, скорее всего, в декабре или январе ставку еще раз поднимут, а потом еще раз. И трежерис, например, десятилетние уже дают почти 3,2%, а это очень много. То есть падают облигации во всем мире, особенно длинные, и увеличивается доходность. Это обычная, нормальная мировая перетряска. Второй фактор чисто российский — вступил в силу второй этап американских санкций, и поэтому все ожидают неприятностей. И те, кто еще не успел продать наши бумаги, соответственно, вывести деньги, делают это. И это видно. Как опять же в росте доходности падения цен ОФЗ, так и в том, что рубль начал опять слабеть, можно на этом даже неплохо заработать».

Между тем, Индонезия из-за угрозы американских санкций может отказаться от закупки 11 российских истребителей Су-35. В таком случае придется покупать истребители западного производства, заявил официальный представитель ВВС Индонезии британскому отраслевому изданию Jane's. Хотя контракт с Россией уже подписан, у Индонезии не будет другого выбора, добавил собеседник издания.