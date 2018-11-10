ОФЗ стремительно дешевеют 

Доходности ОФЗ выросли почти до 9% годовых. Российские гособлигации дешевеют всю неделю, в том числе из-за падающей нефти и санкционных рисков, пишут «Ведомости», ссылаясь на мнения опрошенных аналитиков.
В ноябре США могут ввести новый пакет ограничительных мер, в том числе, запретить операции с новым российским госдолгом сроком обращения более двух недель и ограничить операции крупнейших банков в долларах. Главный фактор сейчас — не новые санкции, а дешевеющая нефть, считает портфельный менеджер Александр Крапивко.
«Падающая нефть на 20% с копейками в течение месяца, соответственно, все производители нефти, их ценные бумаги на этом теряют. Соответственно, Уолл-стрит начал падать. Здесь одно цепляется за другое. У меня такое ощущение, что нефть здесь остановится и отскочит, и те, кто продавал ОФЗ, их откупят. И произойдет это на следующей неделе. А санкции — санкции, санкции, кричат уже месяцами, я думаю, демократы будут разбираться с Палатой представителей еще месяц, и никакого разговора в ближайшее время о санкциях против России не будет, они между собой будут драться».
Доходности облигаций растут во всем мире на ожиданиях дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США. Но санкции тоже оказывает влияние на настроения инвесторов. Такое мнение высказал президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган:
«Весь мир понимает, что, скорее всего, в декабре или январе ставку еще раз поднимут, а потом еще раз. И трежерис, например, десятилетние уже дают почти 3,2%, а это очень много. То есть падают облигации во всем мире, особенно длинные, и увеличивается доходность. Это обычная, нормальная мировая перетряска. Второй фактор чисто российский — вступил в силу второй этап американских санкций, и поэтому все ожидают неприятностей. И те, кто еще не успел продать наши бумаги, соответственно, вывести деньги, делают это. И это видно. Как опять же в росте доходности падения цен ОФЗ, так и в том, что рубль начал опять слабеть, можно на этом даже неплохо заработать».
Между тем, Индонезия из-за угрозы американских санкций может отказаться от закупки 11 российских истребителей Су-35. В таком случае придется покупать истребители западного производства, заявил официальный представитель ВВС Индонезии британскому отраслевому изданию Jane's. Хотя контракт с Россией уже подписан, у Индонезии не будет другого выбора, добавил собеседник издания.