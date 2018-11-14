Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола

— На валютном рынке, похоже, вновь воцарилась однофакторная модель — зависимость всего и вся от доллара США.

Причины этого явления лежат на поверхности: Федрезерв США остается приверженцем своих обещаний быстрого повышения процентных ставок и в этом, и в следующем годах. Поэтому происходит процесс мощного перетока глобальных капиталов в пользу "американца".

Однако у этой истории есть и очень неприятная для Дональда Трампа оборотная сторона медали. Ослабшая с начала года как следствие необузданного роста доллара единая европейская валюта (снижение в паре EUR/USD с начала года составляет почти 10 процентов) фактически обнулила введенные в апреле Трампом против Евросоюза импортные тарифы на сталь в объеме все тех же 10 процентов. Получается довольно странная ситуация: Белый дом различными способами пытается улучшить позиции США в мировой торговле, а Федрезерв на этом фоне работает в прямо противоположном направлении.

Вопрос лишь один: когда это закончится. Доллар укрепляться может довольно долго — особенно теперь, после парламентских выборов, когда над главой ФРС Джеромом Пауэллом не довлеет угроза быть уволенным по распоряжению Трампа. Однако планка от 100 до 106 по индексу доллара DXY (индикатор силы или слабости американской валюты) является мощным техническим уровнем сопротивления. Доллар, с одной стороны, почти наверняка захочет ее протестировать, но с другой — вряд ли ее пробьет, поэтому последующая коррекция неизбежна. Однако при индексе доллара на уровне 100 (сейчас он чуть больше 97) курс рубля уже будет в районе 75.