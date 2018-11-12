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США опять подставили рублю подножку
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США опять подставили рублю подножку 

Ридус 45 минут назад
Фото: ТАСС
В октябре реальный эффективный курс рубля укрепился на 3,3% по сравнению с сентябрем, подсчитали в Банке России. При этом к доллару он повысился на 3%, к евро — на 4,6%. Однако, отыграть прежние потери национальной валюте все же не удалось: за первые 10 месяцев текущего года она ослабла на 6,4% (к доллару — на 10,6%, к евро — на 7,1%), а по отношению к прошлому октябрю лишилась 8%.
Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. По итогам 2017 года к доллару он вырос на 16,3%, к евро — на 14,8%, при этом в целом к иностранным валютам снизился на 0,9%, тогда как в 2016 году курс поднялся на 20,4%.
Между тем, на прошлой неделе рубль возобновил падение, причем весьма бодрыми темпами. Только за пятницу, к 21.00 по московскому времени, он просел на 1,25% по отношению к доллару (до 67,72 рублей) и на 1% — к евро (до 76,74 рублей).
Гляжу на прошлое с печалью
Динамика российской валюты значительно ухудшилась прежде всего под вилянием внешних факторов, отмечают эксперты. Снижение рубля началось еще в четверг, после заседания ФРС США, в результате которого стало понятно, что в декабре американский ЦБ неизбежно повысит ставку рефинансирования.
«Начал расти доллар на мировом рынке. Индекс доллара подошел к максимуму года, к 97 пунктам. Это неизбежно повлияло на российский рубль. Параллельно шло активное снижение цен на нефть и из-за укрепления доллара, и из-за роста добычи в США, Саудовской Аравии. Котировки в паре доллар-рубль преодолели важный уровень сопротивления в районе 66,50 и быстро вышли на отметки 67,20−30», — сказал «Ридусу» главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.
Опустившись ниже психологически значимой отметки 67 рублей за доллар, национальная валюта вновь открыла себе путь к другому важному рубежу — 70 рублей за доллар, добавляет эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский. По его словам, после заседания ФРС рубль, похоже, наконец-то начал осознавать, что ужесточение монетарной политики США и все сопутствующие этому действию побочные эффекты (сужение денежной ликвидности на валютных рынках, падение спроса на кредиты в США, особенно, ипотечные и, в конечном итоге, замедление темпов роста американской экономики) — не фантазии, а реальность.
«Очень значительно в предвкушении тотального замедления из-за позиции ФРС пострадала нефть, опустившаяся с момента оглашения решения ФРС по ставке на «добротные» 3,5% и продолжающая падение всю пятницу», — напомнил эксперт.
Аналитики, ранее опрошенные «Ридусом», полагают, что снижение цен на нефть — это новая реальность на достаточно длительную перспективу, и даже санкции США к Ирану, а также возможный возврат ОПЕК+ к сокращению добычи не смогут остановить этот процесс. И причина не только в политике ФРС, но и в соотношении спроса и предложения. Ожидается, что производство нефти будет постепенно ускоряться, а потребление — замедляться, в том числе из-за торговых войн. В таком контексте нефть, очевидно, должна дешеветь, оказывая давление и на рубль.
«На рынке нефти сложились условия для снижения цен. Крупнейшие страны-производители наращивают уровень добычи. Кроме того, США временно «разрешили» продолжить закупать иранскую нефть восьми странам, среди которых Китай и Индия. Так что если раньше опасались дефицита нефти, то теперь рынку угрожает перепроизводство», — согласен с коллегами главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков.
На этом фоне снижение рубля на пару-тройку процентов за два дня уже не кажется таким драматическим, хотя, конечно, негативный тренд налицо, «утешают» эксперты. Надо также иметь в виду, что российская валюта не одна в этой лодке — подавляющее большинство валют «развивающихся» рынков пострадали из-за очередного витка укрепления доллара по следам заседания ФРС.
Гляжу в грядущее с тоской
При таком развитии событий скорого отскока рубля ожидать не приходится. Его ослабление продолжится и в понедельник на фоне полного отсутствия значимой макростатистики, запланированной на этот день, предполагают эксперты. Доллар стремится к уровню 69 рублей и выше. А вот евро может и подешеветь до 75,65 рублей, допускает Рожанковский.
В более отдаленной перспективе особого позитива для рубля пока тоже не просматривается. Основные факторы, влияющие на курс российской валюты, все больше смещаются в сторону ее ослабления, считает Быков. И это не только дешевеющая нефть.
«Риски введения дополнительных санкций в отношении России выросли, демократическая партия в США после промежуточных выборов получила контроль над нижней палатой Конгресса и теперь сможет успешнее проводить антироссийские инициативы», — перечисляет эксперт.
К внешним тревогам добавляются и внутренние: инвесторы уже начали закладывать в котировки возможное возвращение на открытый рынок Банка России с его интервенциями в пользу Минфина. По словам главы департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александра Морозова, обменный курс в декабре в какой-то степени будет отражать возможное решение ЦБ по покупкам валюты в январе и феврале.
«Если ЦБ объявит, что в январе начнет процесс покупки валюты на открытом рынке, то медленное снижение рубля превратится в обвал. Поэтому от позиции Центробанка сейчас зависит судьба российского рубля», — предупреждает Богданов.
Сила негативного воздействия на курс рубля закупок валюты для Минфина становится все более очевидной для рынка, добавляет Быков. При этом он считает возобновление валютных интервенций в январе 2019 года очень вероятным, если ЦБ не сможет охладить ожидания финансового ведомства.
«Только вот российскому регулятору придется покупать американские доллары уже по курсу 70−72 рубля и евро по 80−83 рубля», — прогнозирует аналитик.
Рожанковский, в свою очередь, напоминает, что сам ЦБ неоднократно обещал приостанавливать закупки долларов всякий раз «когда это будет угрожать стабильности рубля».
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