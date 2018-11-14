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Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов
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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру + ещё 20 35 минут назад
Фото: РИА Новости
На 10:09 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,43% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 364,84 пункта. Индекс РТС снизился на 0,66% до отметки 1 092,84.
«Внешний фон остается не самым благоприятным для индекса Мосбиржи, за счет этого базовым сценарием на сегодня считаем продолжения снижения в район 2350 пунктов. При этом по мере стабилизации внешнего фона российский рынок постепенно накапливает потенциал для заметного восстановления. С точки зрения спекулятивной составляющей покупка широкого спектра бумаг при значениях индекса ниже или вблизи 2350 пунктов с горизонтом в несколько недель начинает смотреться привлекательно», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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