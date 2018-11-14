Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов

Фондовые торги в РФ открылись в минусе

На 10:09 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,43% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 364,84 пункта. Индекс РТС снизился на 0,66% до отметки 1 092,84.