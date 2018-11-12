Американские спекулянты поверили в рубль

Американские спекулятивные инвесторы начали увеличивать ставки на укрепление рубля, передает Reuters

За неделю к 6 ноября чистый объем спекулятивных длинных позиций (закупка валюты с расчетом на ее дальнейший рост в цене) в рублях вырос на Чикагской товарной бирже на 77 процентов.

Количество контрактов увеличилось более чем вдвое: на Чикагской товарной бирже их число составило 4558 против чистой длинной позиции в 2572 контракта неделей ранее. Это максимальный показатель с 28 августа.

Чистая длинная позиция в рублях сохраняется на Чикагской товарной бирже практически все время с конца лета 2017 года на фоне высоких нефтяных цен благодаря пакту ОПЕК+. Также на привлекательность российских активов влияют высокие процентные ставки Банка России . Исключением стал только период с середины сентября по начало октября текущего года. Тогда на фоне ужесточения санкционной политики США на три недели стала преобладать игра на понижение.

По данным на 2 октября, количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля за неделю сократилось на 97 процентов.