Цена биткоина упала более чем на 8%, оказавшись ниже отметки в $6 тыс. впервые с 29 июня

Стоимость биткоина (Bitcoin) в среду вечером опустился ниже отметки в 6 тысяч долларов, впервые с 29 июня, реагируя на снижение цены криптовалюты Bitcoin Cash, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 20.10 мск биткоин падал на 8,7%, до 5,82 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 8,49% — до 5,93 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты обваливаются ещё более значительно: Ethereum — на 12,14%, до 183,81 доллара, Ripple — на 14,07%, до 0,447 доллара, Bitcoin Cash — на 18,67%, до 430,42 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 188,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 54% всего рынка криптовалют.