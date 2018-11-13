Ещё
Рубль растет к доллару в начале торгов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.66
$
66.45
76.11
75.55
Прогноз
19.11 – 26.11
$
69.00
77.00
Индексы и котировки Brent
68.88
+0.15 Золото
1198.42
+0.00 РТС
1109.33
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1248
–0.0097
30.10
1.1345
12.11
07.11
02.11

Рубль растёт к доллару в начале торгов 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 4 копейки — до 67,81 рубля.
Курс евро вырос на 8 копеек и составил 76,30 рубля.
RT на русском: последние новости
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей Рубль растёт к доллару и евро Цены на нефть снижаются
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине начинается коммунальная катастрофа399
Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство498
«У США есть средства для остановки „Северного потока-2“»9
Медведева отправили за МКАД249
Доллар настроился преодолеть исторический максимум48
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
00:38
На Украине начинается коммунальная катастрофа
Экономика Статьи
01:24
Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство
Личный счет Статьи
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
11:35
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение