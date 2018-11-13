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Рубль растет к доллару в начале торгов
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Рубль растёт к доллару в начале торгов
RT на русском
5 часов назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 4 копейки — до 67,81 рубля.
Курс евро вырос на 8 копеек и составил 76,30 рубля.
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