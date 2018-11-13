Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

На 10:05 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 391,87 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 112,92.
«Не самый благоприятный внешний фон оказал давление вчера и на российские бумаги — индекс Мосбиржи, пытающийся восстанавливаться в первой половине дня, под закрытие вернулся ниже отметки в 2400 пунктов. Слабость нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent находятся ниже уровня в 70 долларов за баррель) и вчерашняя распродажа на американском рынке могут способствовать продолжению коррекционного движения. Ближайшие поддержки для индекса Мосбиржи — район 2350—2380 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (коррекционное движение в последние три торговые сессии сняло локальную перегретость рынка)», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.