Фондовые торги в РФ открылись в минусе

На 10:05 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 391,87 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 112,92.