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Фондовые торги в РФ открылись в минусе
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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На 10:05 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 391,87 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 112,92.
«Не самый благоприятный внешний фон оказал давление вчера и на российские бумаги — индекс Мосбиржи, пытающийся восстанавливаться в первой половине дня, под закрытие вернулся ниже отметки в 2400 пунктов. Слабость нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent находятся ниже уровня в 70 долларов за баррель) и вчерашняя распродажа на американском рынке могут способствовать продолжению коррекционного движения. Ближайшие поддержки для индекса Мосбиржи — район 2350—2380 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (коррекционное движение в последние три торговые сессии сняло локальную перегретость рынка)», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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