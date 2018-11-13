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Нефть подешевела на 2%
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Нефть дешевеет на 2% после выхода доклада ОПЕК 

Прайм 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть опускаются на 2% во вторник днем, усилив отрицательную динамику дня после выхода доклада ОПЕК, согласно которому добыча организации выросла в октябре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.55 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2%, до 68,72 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,17%, до 58,63 доллара за баррель.
Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, добыча странами-участницами картеля выросла в октябре на 127 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 32,9 миллиона баррелей. Также, как следует из документа, степень выполнения соглашения об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ странами ОПЕК за отчетный месяц составило 78% после 96% в сентябре.
ОПЕК также сообщила, что допускает вариант "переизбытка" предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза роста добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения, говорится в документе.
"Сейчас рынок все больше обеспокоен прогнозами избыточного предложения", — цитирует агентство Рейтер слова главы отдела макро— и сырьевых исследований Julius Baer Норберта Рюкера (Norbert Ruecker).
С начала сегодняшних торгов негативная динамика котировок нефти была вызвана заявлениями президента США Дональда Трампа. Трамп в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.
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