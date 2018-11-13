Биржи АТР закрылись разнонаправленно на новостях из КНР и негативе от падения индексов США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторник без единой динамики, негативно сказалась на торгах отрицательная динамика индексов США, но новости о торговых отношениях Штатов и Китая поддержали торги, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,93%, до 2654,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,63%, до 1383,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,62%, до 25792,87 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,44%, до 2071,23 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 2,06%, до 21810,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,8%, до 5834,2 пункта.

Американские индексы в понедельник упали на 2-3% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs на 5,04% и 7,5% соответственно, что оказало давление на техсектор. Акции Japan Display потеряли 9,5% цены, Murata Mfg — 4,8%, TDK — 6,3%.

Позитив на рынки привнесла новость СМИ о торговых отношениях Китая и США. По сообщению газеты South China Morning Post, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами для смягчения торговых трений на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20.