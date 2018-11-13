Рублю предсказали обвал под Новый год

Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют, что к концу 2018 года курс доллара может превысить психологическую отметку в 70 рублей даже при ценах на нефть в 70 долларов за баррель и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты, передает РБК.

Согласно обзору банка, при сохранении текущего уровня стоимости нефти и курса национальной валюты сальдо (разница между приходом и расходом) текущего счета в ноябре-декабре составит 12,5 миллиарда долларов. Этой суммы будет недостаточно для выплат по внешнему долгу в сумме 14,3 миллиарда долларов.

Для того, чтобы смягчить дефицит валютной ликвидности, Федеральное казначейство с 8 декабря запускает на Московской бирже операции валютного свопа. Такая операция представляет собой обмен валютами с обязательством совершения в определенную дату обратного обмена теми же валютами.

Эксперты Райффайзенбанка напоминают, что сальдо счета текущих операций в октябре составило 12,1 миллиарда долларов, в том время как отток капитала в том же месяце достиг рекордного уровня и превысил 10 миллиардов долларов.

«Учитывая, что такое большое сальдо счета текущих операций (два месяца подряд) не привело к укреплению рубля (хотя покупку валюты ЦБ РФ не осуществлял), можно сделать вывод о том, что вывоз капитала был обусловлен не увеличением валютных активов банками, а иными факторами», — говорится в обзоре.

В сентябре Центробанк отказался от закупки валюты на открытом рынке до конца года из-за слишком сильных скачков курса рубля — закупка валюты создает спрос на нее и еще больше ослабляет рубль. Вместо этого ЦБ предоставляет Минфину валюту из своих золотовалютных резервов.