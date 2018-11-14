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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 28 копеек — до 68,13 рубля.
Курс евро увеличился на 65 копеек и составил 76,87 рубля.
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