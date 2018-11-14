В России ускорился рост цен

По данным Росстата, с начала 2018 года инфляция в России набрала 3,2%, а с 7 по 12 ноября потребительские цены увеличились на 0,2%.

За аналогичный период 2017 года (то есть с 8 по 13 ноября) инфляция составляла 0,1%, в связи с чем в годовом выражении инфляция составила примерно 3,7%. До 7 ноября инфляция в России в течение семи недель оставалась на уровне 0,1%, пишет ТАСС

За прошлую неделю цены выросли на пшено (1,7%), куриное мясо (0,7%), муку (0,4%), а также сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, маргарин и гречневую крупу (по 0,3%).

Увеличились и цены на плодоовощную продукцию. В среднем рост составил 1,7%. Подорожали огурцы (7,6%), помидоры (6,5%) и лук (2,4%). А цены на яблоки (0,2%) и морковь (0,1%) уменьшились.

За неделю не изменились цены на бензин, а стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%.