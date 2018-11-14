Биржи АТР закрылись снижением, кроме японского Nikkei, на фоне падения цен на нефть

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением, отыгрывая падение цен на нефть, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,85%, до 2632,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,4%, до 1378,36 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,54%, до 25654,43 пункта, корейский KOSPI — на 0,15%, до 2068,05 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,16%, до 21846,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 1,74%, до 5732,8 пункта.

Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК , организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.

На этом фоне акции компаний нефтяного сектора значительно подешевели. Так, цена бумаг китайской CNOOC снизилась на 4,65%, японской JX Holdings — на 2,59%, австралийской Woodside Petroleum — на 2,5%.