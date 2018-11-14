Сечин назвал причину падения цены на нефть 

Падение цен на нефть связано, прежде всего, с неопределенностью ситуации вокруг Ирана. Сейчас цены уже корректируются, сказал журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Сингапур.
"Она [цена на нефть] уже растет, она уже корректируется. Я думаю, что во многом это была неопределенность, связанная с Ираном, которая влияла на падение уровня цены. Сейчас это все корректируется", — отметил он.
При этом Сечин не стал прогнозировать цены на нефть.
"Глупо сейчас говорить — мы не знаем, какие действия будут предприниматься американской администрацией, что будет происходить с основными игроками, какие будут решения по Саудовской Аравии по добыче. Поэтому посмотрим, но мы готовы работать в любых параметрах", — сообщил глава "Роснефти".