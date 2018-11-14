Сечин назвал причину падения цены на нефть

"Она [цена на нефть] уже растет, она уже корректируется. Я думаю, что во многом это была неопределенность, связанная с Ираном, которая влияла на падение уровня цены. Сейчас это все корректируется", — отметил он.

При этом Сечин не стал прогнозировать цены на нефть.