Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,44%, составив $56 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,33% — до $65,90 за баррель.