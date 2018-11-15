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Мировые цены на нефть вновь снижаются
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Мировые цены на нефть вновь снижаются 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,44%, составив $56 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,33% — до $65,90 за баррель.
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