Бегство спекулянтов обвалило капитализацию биткоина

Самая популярная в мире криптовалюта, биткоин, достигла минимальной отметки с октября 2017 года в 5,6 тысячи долларов, потеряв более 11% своей стоимости. Вслед за ним крупнейшие альткоины (Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash) снижаются в пределах 20%. Капитализация рынка криптовалют достигла 183,74 миллиарда долларов.

С начала текущего года биткоин и весь рынок криптовалют торгуется в нисходящем тренде, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Это связано с угасанием веры инвесторов в данный актив и фундаментальным выводом средств из него. Основная причина падения биткоина — в нерешенном вопросе масштабирования. Если в прошлом году оптимистично настроенные инвесторы, будучи уверенными в скором разрешении данного вопроса, толкали цены все выше, то в текущих условиях их позитив поугас. Пока проблема будет оставаться нерешенной, о новом росте стоимости биткоина думать не стоит.

НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД И НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА

С начала 2018 года биткоин, на долю которого приходится 53% рынка криптовалют, находится нисходящем тренде, причина которого — в нерешенной проблеме масштабирования, с которой рынок столкнулся еще в первой половине прошлого года, говорит аналитик "Альпари" Веселин Петков.

"Однако во втором полугодии 2017 года на фоне оптимизма и уверенности в том, что проблема масштабирования биткоина решится очень скоро, криптовалютный рынок пошел сильно вверх. Цена биткоина прикоснулась к отметке 20 тысяч долларов", — напоминает он.

"Другими словами, в прошлом году движение цены биткоина примерно от 5 тысяч до 20 тысяч долларов не было ничем фундаментально подкреплено. Оно сформировалось только на гипероптимзме в отношении того, что проблема решится скоро", — объясняет Петков, уточняя, что надежды рынка в данном отношении не оправдались. Так как проблема масштабирования не решилась, рынок стал переходить в другую фазу — пессимизма. По его словам, на решение проблемы может потребоваться минимум 4-5 лет.

По словам старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова, рынок криптовалют сейчас переживает период фундаментального вывода денег, который связан с угасанием веры инвесторов. "Уже прошел почти год, и индустрия потеряла почти 70% своей стоимости. Очень много спекулятивных денег вышло из индустрии", — поясняет он.

К продолжению нисходящей тенденции, которая началась в конце прошлого года, биткоин готовился давно, отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. С августа 2018 года котировки главной криптовалюты консолидировались в узком диапазоне выше 6 тысяч долларов, но фундаментальных оснований для продолжения роста нет, убежден он.

"Криптовалюты дискредитировали себя уже множество раз. Фактически сама технология блокчейн у обычных пользователей не востребована. Криптовалюты используют либо для реализации теневых тем и скрытия доходов, либо для быстрого спекулятивного заработка на росте", — говорит он, замечая, в такой ситуации невозможно рассчитывать на статус надежного и востребованного актива.

По сценарию классических рыночных пузырей капитализация рынка криптовалют должна была сократиться до 5 раз к концу 2018 года, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин . Это и произошло: после достижения более 800 миллиардов долларов рынок рухнул до 20 миллиардов долларов. По его словам, причиной нынешнего снижения выступает бегство из активов последних оставшихся спекулянтов, которые ранее покупали криптовалюты для заработка на росте, а не для использования в качестве платежного средства.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ

По мнению Нигматуллина, цена биткоина стабилизируется на уровне 3-5 тысяч долларов и останется на нем в течение нескольких лет.

Пока проблема масштабирования не решится, причин для роста биткоина не появится, уверен Петков. Колебание цены биткоина будет происходить в диапазоне 5-7,5 тысячи долларов за одну цифровую монету, полагает он. "Но так как в прошлом году наблюдалось иррациональное движение вверх до 20 тысяч, то не исключаю и иррационального движения ниже отметки в 5 тысяч. Рынки иногда могут быть иррациональными достаточно долго", — отмечает эксперт.

Первоначальные надежды сторонников технологии не оправдываются, говорит Кравчук. В качестве инструмента расчетов криптовалюты не интересны из-за высокой волатильности, а большая часть ICO оказалась "пустышками". Идея ограниченного количества монет также неправдоподобна, так как криптовалюты регулярно делятся на несколько. Нарастает и активность регуляторов, в частности, страны G20 работают над запретом анонимного хранения и транзакций, что делает технологию бесполезной, а перспективы криптовалют на 2019 год туманными.

По мнению Кравчука, пока нет оснований считать, что эти фундаментальные факторы сойдут на нет, поэтому криптовалюты будут оставаться под давлением — снижение к 4 тысячам долларов за один биткоин является базовым сценарием.

Однако в текущий момент в индустрию пришло достаточно много профессионалов, которые развивают свои проекты в блокчейн-индустрии в результате чего рынок криптовалют оживет, но наступит это не скоро, считает Меркулов. По его прогнозу, к концу 2018 года биткоин закрепится на уровне 5-6 тысяч долларов, а в 2019 году уйдет в боковик с редкими скачками и падениями порядка 10-20% от стоимости криптовалюты.

В целом волатильности на рынке станет намного меньше, уверен аналитик. По его мнению, уже к 2022-2023 годам проекты, которые смогли выжить и развились до приемлемого уровня, смогут толкать индустрию вперед и зарабатывать реальные деньги своими технологиями. "Пройдет более 20-30 лет, и биткоин сможет стать безопасным активом", — заключает он.