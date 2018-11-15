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Нефть подороже: какая цена спасет Россию
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Нефть подороже: какая цена спасет Россию 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Оптимальная для производителей и для потребителей цена на нефть — в районе $70 за баррель, считает президент Владимир Путин. Он призвал обеспечить эту цену. Тогда экономика России будет чувствовать себя уверенно. Для стран ОПЕК+ это может означать необходимость снижения добычи.
Владимир Путин назвал цену на нефть, которая устроит Россию. Это $70 за баррель.
«Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе $70 — нас вполне устраивает», — сообщил Путин, находясь в Сингапуре на саммите АСЕАН.
Необходимо обеспечить эту оптимальную цену на нефть для потребителей и производителей, призвал Путин. При этом президент не стал говорить о том, как это сделать: нужно ли, например, России и странам-членам ОПЕК ограничивать добычу?
Впрочем, Путин пояснил, почему такая цена важна для России и ее госбюджета. Глава РФ отметил, что в этом году бюджет страны «почти наверняка» будет профицитным.
«У нас расходная часть бюджета посчитана в $40 за баррель, и это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике», — сказал Путин.
Стоимость барреля на глобальном рынке обсуждалась и в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом в Париже, добавил Путин.
«Кстати говоря, мы с президентом Трампом обсуждали это в Париже, но во всяком случае говорили об этом», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что США существенно нарастили добычу нефти в последние годы, что сказывается на внутреннем потреблении. Стоит напомнить в этой связи, что Трамп критикует нефтедобывающие страны за то, что они играют на сокращение добычи и повышение стоимости барреля.
«Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже с учетом объема предложения», — категорично написал в твиттере президент США Дональд Трамп в ночь на 13 ноября.
На этой неделе стоимость барреля Brent падала ниже $65.
Ранее в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что это его заслуга в том, что цены на нефть не пробили отметку $100 за баррель, несмотря на санкции против Ирана.

Рубль ведет себя отвязно

В среду 14 ноября нефтяные котировки рухнули на пять долларов за одну торговую сессию. Но российская валюта при этом продемонстрировала чудеса стойкости и не ушла в пике.
Устоял и фондовый рынок. Массовых распродаж и бегства инвесторов не случилось. Мало того, Минфин сумел даже разместить в этот день рублевые облигации федерального займа в полном объеме (5 млрд руб.), а спрос превысил предложение более чем в три раза.
К концу торговой сессии на Мосбирже в среду российская валюта даже укрепилась к доллару и евро почти на один процент до 67,17 руб. за доллар и 76 руб. за евро. Фондовый индекс Мосбиржи вырос на 0,16%. Нефть тоже отскочила с минимума в районе $65 к отметке $67,3 за баррель Brent.
«Сейчас мы видим одновременно и резкое падение краткосрочных цен на нефть, мы видим сокращение внешней задолженности — все это в целом добавляет нервозности для рынков, но по сравнению с 2014 годом, притом, что можно в определенной степени проводить параллели с этими ситуациями, финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы», — комментировал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком, на пятницу 16 ноября снижен до 66,61 руб., официальный курс евро — до 75,53 руб.

Адские санкции страшнее падения цен на нефть

Эксперты между тем говорят, что между ценами на нефть и курсом рубля действительно уже нет жесткой корреляции. Еще в 2017 году можно было видеть, что зависимости курса рубля от стоимости нефти просто нет, а в 2018 году она стала даже отрицательной — падение стоимости нефти могло приводить к росту курса рубля и наоборот, отмечает Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».
Но эксперты предупреждают, что если падение в сырьевом секторе продолжится, а США примут «адские» санкции против РФ, то новый виток девальвации неизбежен. В этом случае ближайший ориентир — 70-75 рублей за доллар.
«Падающая ниже $60 нефть легко превращает профицитный бюджет в дефицитный, потому что соотношение ключевой ставки ЦБ и резервной ставки ФРС США делает неинтересной и более рисковой доходность рублевых инструментов, например, ОФЗ, и очень привлекательной доходность долларовых инструментов, например, US Treasuries», — поясняет Алексей Антонов.

Лучше меньше, да дороже

Если же цены на нефть не будут больше падать, то вниманием инвесторов полностью завладеют санкционная тема и денежно-кредитная политика мировых центральных банков. Повлиять на это невозможно, но пытаться регулировать нефтедобычу через ОПЕК — занятие перспективное. Тем более, что российские власти уже имеют подобный опыт и он вполне успешный. Россия и сама снижает добычу и призывает к этому страны-экспортеры углеводородов.
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил 12 ноября в Абу-Даби, что ОПЕК+ целесообразно сократить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей от уровня предыдущего месяца.
Министр отметил, что Саудовская Аравия рассчитывает, что страны ОПЕК+ в декабре достигнут консенсуса насчет действий по стоимости нефти на 2019 год.
По словам министра, Эр-Рияд получил заверения в том, что российские нефтяники готовы и дальше регулировать добычу как вверх, так и вниз.
Между тем, по данным Reuters, cтраны-участницы ОПЕК+ обсуждают возможность снижения добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки в 2019 году.
В ноябре впервые с весны Россия вновь снизила добычу нефти. Добыча нефти в России в первой половине ноября снизилась на 0,3%, до 1,552 млн тонн в сутки, следует из данных ЦДУ ТЭК. Таким образом, добыча на середину ноября составила 11,38 млн баррелей в сутки, тогда как на конец октября она составляла 11,41.
Россия и Саудовская Аравия ранее, начиная с июня, нарастили добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+ восстановить добычу на 1 млн баррелей в сутки и вернуть исполнение сделки по сокращению добычи со 150% до 100%.
В ОПЕК+ опасались, что без дополнительных баррелей на рынке может возникнуть дефицит нефти на фоне снижения добычи в Венесуэле и Иране. Однако 5 ноября США одновременно с введением санкций против Ирана выдали разрешения восьми странам продолжить закупки его нефти в течение шести месяцев. Среди них оказались его крупнейшие импортеры: Индия и Китай.
На этом фоне в ОПЕК+ начали обсуждать возврат к сокращению добычи в 2019 году. А Саудовская Аравия, инициатор нового сокращения, объявила о том, что уже в этом декабре снизит экспорт на 0,5 млн баррелей в сутки.
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