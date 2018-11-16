Биржи АТР закрылись в основном ростом в надежде на улучшение торговых отношений США и КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в плюсе на фоне надежд на то, что Китай и США смогут разрешить существующие торговые противоречия, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,41%, до 2679,11 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,84%, до 1410,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 26183,53 пункта, корейский KOSPI — на 0,21%, до 2092,4 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,57%, до 21680,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 5730,6 пункта.

В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение новой волны пошлин на импорт товаров из Китая. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию, что сдержало оптимизм инвесторов.

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на полях саммита G20 в Аргентине в конце ноября.

При этом давление на настроения японских инвесторов оказали финансовые результаты разработчика графических ускорителей и процессоров Nvidia. Компания сообщила, что выручка за третий квартал (завершился 28 октября) 2018-2019 финансового года выросла на 20,7%, до 3,18 миллиарда долларов, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 3,24 миллиарда долларов. На этом фоне по итогам торгов снизились в цене акции технологических компаний Японии. Ценные бумаги производителя видеоигр Nintendo, который использует в своих игровых консолях производимые Nvidia процессоры Tegra, подешевели более чем на 9%.