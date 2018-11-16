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Падение биткоина продолжилось
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Курс биткоина достиг минимума с октября 2017 года 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс биткоина обвалился до минимумов октября 2017 года, подтвердив репутацию криптовалют как одного из наиболее волатильных и непредсказуемых активов.
По данным CoinMarketcCap, биткоин стоит 5586 долларов, капитализация криптовалюты упала ниже 100 миллиардов долларов, до 97 миллиардов.
В конце 2017 года менее чем за два месяца курс биткоина благодаря спекулятивным операциям крупных игроков взлетел более чем в три раза, достигнув максимума в декабре (почти 20 тысяч долларов), однако к середине лета 2018 года в той же мере упал. В ноябре в преддверии хардфорка (разделения) в сети Bitcoin Cash, состоявшегося вчера вечером, начался новый обвал биткоина.
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