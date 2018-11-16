Ещё
Нефть дорожает на 2%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.61
$
66.29
75.51
75.09
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.50
77.00
Индексы и котировки Brent
68.12
+0.28 Золото
1216.02
–0.02 РТС
1134.53
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
16.11
1.1343
–0.0045
02.11
1.1388
15.11
11.11
06.11

Нефть дорожает почти на 2% в ожидании сокращения добычи странами ОПЕК+ 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть ощутимо растут в пятницу днем на фоне надежд рынка на то, что ОПЕК+ на декабрьской встрече согласует сокращение добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.08 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,92%, до 67,91 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,75%, до 57,45 доллара за баррель.
Участники рынка ждут, что ОПЕК+ в скором времени начнет сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переизбытка ее предложения на мировом рынке. В минувшие выходные в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения на рынке нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре.
Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
Ряд рыночных аналитиков, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что цены на нефть получают дополнительную поддержку от ожиданий продолжения сокращения экспорта сырья из Ирана, снижения добычи в Венесуэле и неопределенности относительно производства в Ливии.
"Вероятно, начиная с декабря экспорт нефти сократится на 1 миллион баррелей в день", — сказал агентству нефтяной стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian).
Эксперт добавил, что не удивится, если цена нефти марки Brent превысит 80 долларов за баррель в текущем году.
Прайм: последние новости
ВИНКи идут ва-банк: новый виток противостояния на бензиновом рынке РФ Американские законодатели не стали топить рубль Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карты «Мир» оказались под угрозой санкций27
Набиуллина предупредила о всплеске инфляции8
Россияне приготовились к безрадостному будущему324
Московский банк сообщил о закрытии13
Оценен ущерб российской экономике от санкций
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
01:07
Доллар взлетит после нового года
Рынки
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:00
Россияне приготовились к безрадостному будущему
Экономика
03:37
Фунт рухнул из-за ситуации в Великобритании
Рынки
00:31
Недешевые слабости: как воруют деньги с карт
Личный счет Статьи
00:47
Цены на молоко могут рухнуть без «Меркурия»
Личный счет Экономика
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:38
В России ускорился рост цен
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение