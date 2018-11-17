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Россия нарастила свою долю в госдолге США
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Россия нарастила свою долю в госдолге США 

News.ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: News.ru
Россия после небольшого перерыва продолжила активно инвестировать в американские гособлигации. Согласно свежему отчёту Минфина, в сентябре 2018 года сумма вложений выросла до $14,419 млрд, это на $322 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем.
При этом Россия перераспределила свои вложения в пользу краткосрочных облигаций, срок обращения которых не превышает одного года. Такое решение связано с новыми санкционными рисками, которые существенно возросли после того, как в августе США пригрозили расширить экономические ограничения против России в связи с делом Скрипалей, сообщает РБК.
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