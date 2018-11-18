Источник рассказал об итоговом документе саммита АТЭС

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее приняли итоговую декларацию за вычетом спорных пунктов, по ним выступил с заявлением председатель встречи, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Приняли декларацию за минусом спорных пунктов — Богорские цели, ВТО , торговые практики", — сказал источник РИА Новости.

Письменное заявление по итогам саммита выпустят позднее.

Премьер принимающей стороны Питер О'Нил отметил, что между экономиками АТЭС есть трения, но их стараются преодолеть.

Но лидеры АТЭС концентрируются на усилиях по снижению неравенства, на обеспечении экономической диверсификации. И сотрудничают ради снижения торговых барьеров — во имя роста", — сказал премьер.

Агентства Франс Пресс и Ассошиэйтед Пресс ранее сообщили, что саммит АТЭС впервые завершился без декларации. Так, китайский дипломат Чжан Сяолон заявил, что представители стран оставили за Папуа — Новой Гвинеей право выпустить заявление от имени всех членов вместо традиционной декларации лидеров.

Каждый предыдущий саммит АТЭС, начиная с самого первого в 1993 году, завершала декларация лидеров. Все они опубликованы на сайте организации.