Ещё
Назван максимальный курс доллара на этой неделе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
66.26
75.16
75.47
Прогноз
19.11 – 26.11
$
69.00
77.00
Индексы и котировки Brent
67.10
+0.00 Золото
1219.66
+0.00 РТС
1134.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1396
–0.0013
05.11
1.1408
18.11
13.11
08.11

Назван максимальный курс доллара на этой неделе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Позиции рубля на этой неделе, скорее всего, останутся неустойчивыми. Но курс российской валюты могут поддержать начавшийся налоговый период и отсутствие новостей по санкциям, считают аналитики.
Еще неделю назад рубль мог проявлять инертность по отношению к движению на мировых рынках — ценовая конъюнктура нефти выше 70 долларов страховала его, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Теперь же, лишившись столь высокой "нефтяной уверенности", курс рубля становится чувствительнее к движениям валют развивающихся рынков, отмечает он.
Динамика российского валютного рынка говорит о сохранении напряженности из-за санкций — курс российской валюты упал до 68 рублей за доллар после выборов в США, однако полностью проигнорировал снижение цен на нефть, подчеркивают аналитики Альфа-банка Наталия Орлова и Александр Красный. Внутренний же новостной фон для рубля остается не очень позитивным — в частности, из-за выхода на прошлой неделе слабой статистики по динамике ВВП и ускорению инфляции, полагают они.
На этой же неделе рубль будет получать поддержку со стороны традиционной подготовки к налоговому периоду (он повышает спрос на российскую валюту), считает Покатович. Участники рынка также будут внимательно следить за действиями экономического блока страны, добавляет аналитик.
При сохранении стабильной динамики нефтяных цен и отсутствии новостей, которые бы опровергали продление санкционной отсрочки в отношении России до начала 2019 года, курс российской валюты проведет неделю в диапазоне 65,3-67,7 рубля за доллар, прогнозирует Покатович. По мнению Орловой и Красного, рубль на неделе будет торговаться в диапазоне 66-68,5 рубля за доллар.
Российская Газета: последние новости
После новогодних праздников доллару пообещали новый взлет Что будет с рублем после обвала цен на нефть Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стоимость услуг ЖКХ превысит доходы россиян467
Банки России включили долларовый пылесос10
Названы самые большие зарплаты в России74
В России может сильно подорожать колбаса362
Системе денежных переводов запретили менять валюту
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
01:07
Доллар взлетит после нового года
Рынки
00:36
Стоимость услуг ЖКХ превысит доходы россиян
Личный счет Статьи
00:46
Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»
Экономика Компании
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:00
Россияне приготовились к безрадостному будущему
Экономика
03:37
Фунт рухнул из-за ситуации в Великобритании
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение