Мировые цены на нефть растут

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,20%, составив $57,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе повысились на 0,84% — до $67,32 за баррель.