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Мировые цены на нефть растут
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Мировые цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,20%, составив $57,14 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе повысились на 0,84% — до $67,32 за баррель.
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