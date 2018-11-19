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Мировые цены на нефть растут
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Мировые цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,20%, составив $57,14 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе повысились на 0,84% — до $67,32 за баррель.
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