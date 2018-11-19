Золото дешевеет после роста на предыдущей неделе

Золото дешевеет в понедельник утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после того, как по итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 1%, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,7 доллара, или на 0,3%, до 1219,3 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,33%, до 14,335 доллара за унцию.

Коррекция на рынке золота в понедельник отмечается после того, как по итогам прошлой недели золото подорожало на 1,2% на фоне роста спроса на более надежные активы. В то же время аналитики настроены достаточно оптимистично в том, что касается перспектив цен на драгоценный металл. "Геополитический риск должен поддержать стоимость металла и обеспечить ее рост в конце этого года и в 2019 году", — приводит агентство MarketWatch слова директора по исследованиям в GoldCore Марка О'Бирна (Mark O'Byrne).