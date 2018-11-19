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Доллар и евро растут на открытии торгов
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Доллар и евро растут на открытии торгов 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 66,06 рубля.
Курс евро увеличился на 6 копеек, составив 75,41 рубля.
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