Итоговое решение ОПЕК+ выделит рубль из других валют

— Мировые рынки все последние дни ждали заседания ОПЕК+, на котором будет принято единое решение о сокращении объемов добычи нефти. Такой вариант позволил бы избежать переизбытка предложения на рынке черного золота в следующем году, которого так опасаются инвесторы.

Все это время нефтяные котировки сохраняли повышенную волатильность, моментально переходя от нисходящего к восходящему движению в зависимости от заявлений участников заседания. Однако в четверг согласие между участниками заседания так и не было достигнуто. Дальнейшее обсуждение вопроса пройдет сегодня. Хотя принципиальное решение по сокращению объемов добычи все же было принято, но пока еще обсуждаются конкретные цифры.

При этом цены на нефть в последнее время являются не самым важным фактором, определяющим динамику рубля. На российском валютном рынке недавно были периоды, когда рубль практически полностью игнорировал падение цен на нефть, ориентируясь на внутренние факторы, которые оказывают поддержку рублю. Среди них можно отметить сокращение объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

В общем и целом можно говорить, что российская валюта сейчас находится под давлением общего снижения аппетита к риску — отток капиталов наблюдается из валют многих развивающихся стран, в частности, из турецкой лиры и юаня. Кроме того, на внутреннем валютном рынке по-прежнему достаточно сильны опасения по поводу возможного введения санкций против России.

Рубль в ближайшее время, вероятно, продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней — у отметки 66,5-67 рублей за доллар и 76-76,5 рублей за евро. Решение ОПЕК+ наверняка повлияет на динамику нефтяных котировок, но на российскую валюту это может оказать не столь значительное влияние, как на валюты других стран.