Цены на нефть Brent растут

Цены на нефть марки Brent растут, свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,19%, составив $51,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,02% — до $60,49 за баррель.