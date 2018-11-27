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Цены на нефть Brent растут 

RT на русском + ещё 37 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть марки Brent растут, свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,19%, составив $51,53 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,02% — до $60,49 за баррель.
RT на русском: последние новости
Доллар и евро растут на открытии торгов Цена биткоина опустилась ниже $4 тысяч Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Рынки
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