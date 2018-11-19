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Биржи АТР закрылись в основном ростом
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Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, поддержав оптимизм на американских рынках в минувшую пятницу, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,91%, до 2703,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1417,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72%, до 26372 пунктов, корейский KOSPI — на 0,39%, до 2100,56 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,65%, до 21821,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,64%, до 5693,7 пункта.
Участники торгов обратили внимание на то, что фондовые индексы США в пятницу закрылись преимущественно в плюсе на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа по пошлинам на товары из Китая. В частности, Трамп в пятницу выразил уверенность, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, и не исключил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт.
В то же время менее оптимистичными оказались заявления вице-президента США Майка Пенса на деловом саммите АТЭС в минувшие выходные. Он заявил, что США не изменят своего курса в отношении Китая до тех пор, пока он не изменит своего отношения к торговле.
"Саммит АТЭС, состоявшийся в Папуа-Новой Гвинее, показал, насколько глубок разлад между США и Китаем. Это ослабило ожидания скорой торговой сделки США и КНР, которая предотвратит введение новых пошлин", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший стратег Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан (Vishnu Varathan).
Японский Nikkei 225 рос в понедельник в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе, а также на фоне внутренней статистики. Согласно опубликованным в понедельник данным, объем экспорта в стране в октябре вырос на 8,2% в годовом выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее. При этом показатель оказался немного хуже прогноз аналитиков, ожидавших роста на 9%. Импорт Японии в октябре вырос на 19,9% в годовом выражении против прогноза роста на 14,5%.
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