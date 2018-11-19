Объявлена охота на валютные заначки россиян

За первую половину ноября десять крупнейших банков России повысили ставки долларовых депозитов для населения.

С начала года российская банковская система потеряла около 16 млрд долларов — такую сумму вывели со счетов граждане, напуганные угрозой санкций и заявлениями о дедолларизации, которые сами же банки и инициировали.

В результате запасы свободной валютной ликвидности в банковской системе РФ упали до исторического минимума в 85 млрд долларов.

При этом, по оценкам, на руках у населения осталось примерно 2 млрд долларов, и если эту сумму разделить на число банков, желающих эти деньги «освоить», то каждому достанется совсем немного, говорит эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев

Повышение ставок по валютным вкладам физлиц — это по большей части маркетинговый ход. Потому что у населения полностью подорвана вера в надежность каких-либо проектов российской экономики, в том числе банковской системы. И те «повышенные» проценты, которые предлагают банки, не перевешивают опасений владельцев наличной валюты, чтобы они ее бросились нести в банки, — сказал он «Ридусу»

СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ДЕПОЗИТАМ

Россельхозбанк , вклад в USD до 3,7% годовых.

«Открытие» до 3,5%.

«Ренессанскредит» до 2,25%.

Эти ставки (причем для получения максимального процента сумма вклада должна составлять не менее определенной цифры) не идут ни в какое сравнение с прогнозируемой на 2019 год рублевой инфляцией, что дополнительно демотивирует валютоносителей, подчеркивает Гордеев.

Инфляция в будущем году, как ожидается, дойдет до двузначной цифры. Это означает, что даже если доллары и евро никуда не вкладывать, их цена при конвертации в рубли, скорее всего, вырастет на цифру, в несколько раз превышающую предлагаемую прибыль по депозитам. Но при этом владельцы валюты сохраняют душевное спокойствие, что банк, которому они доверили деньги, не попадет под карающую руку ЦБ , который вычесывает проблемные кредитные организации пачками, — говорит эксперт.

По мнению директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова, сами же банки в последние недели приложили максимум усилий для того, чтобы напугать своих клиентов.

Как население еще может реагировать, когда руководство одного из крупнейших госбанков заявляет, что валютные вклады будут выдаваться в рублях? Так, что руководству ЦБ и Минфина приходится затем эти заявления дезавуировать, но осадок-то остался, — сказал он «Ридусу».

Держать вклады в наличных — означает постепенно их терять, но лучше, чтобы накопления таяли постепенно, чем если их обладатель может в один день лишиться всего и сразу с туманной перспективой возврата их через АСВ (а если вклад был валютным — то еще и в рублях по курсу на момент отзыва лицензии).

Имея перед собой альтернативу «выгода — надежность», вкладчик чаще выбирает второе.