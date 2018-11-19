Объявлена охота на валютные заначки россиян 

За первую половину ноября десять крупнейших банков России повысили ставки долларовых депозитов для населения.
С начала года российская банковская система потеряла около 16 млрд долларов — такую сумму вывели со счетов граждане, напуганные угрозой санкций и заявлениями о дедолларизации, которые сами же банки и инициировали.
В результате запасы свободной валютной ликвидности в банковской системе РФ упали до исторического минимума в 85 млрд долларов.
При этом, по оценкам, на руках у населения осталось примерно 2 млрд долларов, и если эту сумму разделить на число банков, желающих эти деньги «освоить», то каждому достанется совсем немного, говорит эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев.
Повышение ставок по валютным вкладам физлиц — это по большей части маркетинговый ход. Потому что у населения полностью подорвана вера в надежность каких-либо проектов российской экономики, в том числе банковской системы. И те «повышенные» проценты, которые предлагают банки, не перевешивают опасений владельцев наличной валюты, чтобы они ее бросились нести в банки, — сказал он «Ридусу».
СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ДЕПОЗИТАМ
Россельхозбанк, вклад в USD до 3,7% годовых.
«Открытие» до 3,5%.
Бинбанк до 3,5%.
«Ренессанскредит» до 2,25%.
Московский областной банк (находится в режиме санации) до 3,65%.
Эти ставки (причем для получения максимального процента сумма вклада должна составлять не менее определенной цифры) не идут ни в какое сравнение с прогнозируемой на 2019 год рублевой инфляцией, что дополнительно демотивирует валютоносителей, подчеркивает Гордеев.
Инфляция в будущем году, как ожидается, дойдет до двузначной цифры. Это означает, что даже если доллары и евро никуда не вкладывать, их цена при конвертации в рубли, скорее всего, вырастет на цифру, в несколько раз превышающую предлагаемую прибыль по депозитам. Но при этом владельцы валюты сохраняют душевное спокойствие, что банк, которому они доверили деньги, не попадет под карающую руку ЦБ, который вычесывает проблемные кредитные организации пачками, — говорит эксперт.
По мнению директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова, сами же банки в последние недели приложили максимум усилий для того, чтобы напугать своих клиентов.
Как население еще может реагировать, когда руководство одного из крупнейших госбанков заявляет, что валютные вклады будут выдаваться в рублях? Так, что руководству ЦБ и Минфина приходится затем эти заявления дезавуировать, но осадок-то остался, — сказал он «Ридусу».
Держать вклады в наличных — означает постепенно их терять, но лучше, чтобы накопления таяли постепенно, чем если их обладатель может в один день лишиться всего и сразу с туманной перспективой возврата их через АСВ (а если вклад был валютным — то еще и в рублях по курсу на момент отзыва лицензии).
Имея перед собой альтернативу «выгода — надежность», вкладчик чаще выбирает второе.