Биткоин рухнул до минимума за год

Курс биткойна в понедельник вечером рухнул ниже психологически важной отметки в 5000 долларов впервые с октября 2017 года. Таким образом, за день криптовалюта обвалилась более чем на 10%.

В ходе торгов на бирже Kraken биткойн опускался до 4970 долларов.

Котировки ноябрьских фьючерсов на биткойн на бирже CME падают на 7,5% — до 5040 долларов.

По данным Reuters, за последние пять сессий курс биткойна рухнул на 20% на фоне высокой неопределенности среди криптовалютных инвесторов относительно дальнейшей траектории рынка.

Курсы большинства других криптовалют также снижаются: так, Ether подешевела на 12%, Litecoin — на 11%.