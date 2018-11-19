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Биткоин рухнул до минимума за год
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Биткоин рухнул до минимума за год 

Парламентская газета + ещё 2 6 часов назад
Курс биткойна в понедельник вечером рухнул ниже психологически важной отметки в 5000 долларов впервые с октября 2017 года. Таким образом, за день криптовалюта обвалилась более чем на 10%.
В ходе торгов на бирже Kraken биткойн опускался до 4970 долларов.
Котировки ноябрьских фьючерсов на биткойн на бирже CME падают на 7,5% — до 5040 долларов.
По данным Reuters, за последние пять сессий курс биткойна рухнул на 20% на фоне высокой неопределенности среди криптовалютных инвесторов относительно дальнейшей траектории рынка.
Курсы большинства других криптовалют также снижаются: так, Ether подешевела на 12%, Litecoin — на 11%.
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