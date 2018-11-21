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Фондовые индексы США ушли в минус за 2018 год
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Фондовые индексы США ушли в «минус» за 2018 год 

Вести Экономика + ещё 15 3 часа назад
Фото: EPA
Американский рынок акций утратил последние остатки минимального роста в этом году после продолжительной коррекции в течение октября и ноября 2018 г.
По итогам торгов 20 ноября 2018 г., индекс Dow Jones потерял 2,2%, снизившись до отметки 24 465,64 пункта. S&P 500 завершил сессию падением на 1,8% до уровня 2 641,89 пункта. Nasdaq упал на 1,7% до уровня 6 908,82 пункта.
Индексы Dow Jones и S&P 500 после почти 11 месяцев оказались на, соответственно, 1% и 1,2% ниже значений 2 января 2018 г. Индекс Nasdaq остается в символическом плюсе на 0,08% с начала этого года.
Портал "Вести. Экономика" отмечал, что основными факторами снижения рынка в последнее время остается торговая война между США и Китаем, а также повышение процентных ставок со стороны ФРС.
Дополнительным фактором давления на позиции американских компаний, помимо торговой войны с Китаем и ужесточения монетарной политики Федрезерва, являются ожидания замедления темпов роста ВВП США в 2019 г. Американская экономика, по многим оценкам, находится на позднем этапе экономического цикла, после которого следует спад. Текущая фаза экономического роста в США в определенной степени поддерживалась снижением корпоративных налогов, а также сравнительно низкими процентными ставками. Оба данных фактора постепенно сходят на нет.
Еще одним фактором риска в плане дальнейших перспектив по прибылям многих американских корпораций является замедление темпов роста мировой экономики в целом. В течение последних нескольких кварталов заметно более слабую динамику показывают Китай, Германия, а также ряд других крупных стран.
Администрация США, развязавшая торговую войну с Китаем в начале 2018 г., а также объявившая об импортных пошлинах по различным товарам в отношении целого ряда других стран (в частности, Бразилии, Индии, Ирана, Канады, России, а также стран ЕС), могла переоценить свои возможности по давлению на Китай в плане заключения "выгодных сделок", искусным мастером которых на протяжении многих лет себя считал Дональд Трамп.
При этом инвесторы и участники американского фондового рынка, вполне вероятно, недооценили риски продолжительного торгово-экономического конфликта между Пекином и Вашингтоном, который в дальнейшем может перерасти в более серьезное геополитическое противостояние.
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