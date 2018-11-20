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Цена золота снижается
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Цена золота снижается после достижения максимума за 2 недели 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после роста цены драгметалла да максимума с 7 ноября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,2 доллара, или на 0,18% — до 1223,1 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото дорожало до 1225,9 доллара, что является максимальной отметкой с 7 ноября. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,4% — до 14,345 доллара за унцию.
Несмотря на распродажи золота, инвесторы надеются на восстановление его цены за счет спроса на драгметалл в качестве более надежного актива. При этом важным фактором для стоимости актива остается индекс доллара, который незначительно повышается во вторник.
"Тот факт, что инвесторы пересмотрели отношение к золоту в качестве важного безопасного актива, поддерживает к нему интерес с приближением конца года. Курс доллара укреплялся к большинству валют, однако чем ближе ФРС США к нейтральной ставке, тем сильнее замедляется рост курса американской валюты", — сказал агентству MarketWatch старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).
В настоящий момент базовая ставка в США составляет 2-2,25%. ФРС оценивает нейтральный уровень ставки в диапазоне 2,5-3,5%.
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