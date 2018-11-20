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Акции Nissan снижаются на 5,5%
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Акции Nissan снижаются на 5,5% на фоне ареста главы совета директоров компании 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Reuters
Акции японского автопроизводителя Nissan Motor в ходе торгов на Токийской фондовой бирже снижаются на 5,5% на фоне ареста главы совета директоров компании Карлоса Гона, свидетельствуют биржевые данные.
По состоянию на 9:28 мск стоимость акции Nissan снижалась на 5,45% — до 951 иены. Капитализация составила 4,01 трлн иен ($35,6 млрд).
Ранее, как сообщала газета Yomiuri, в Японии арестовали председателя совета директоров Nissan Motor, гендиректора Renault Карлоса Гона. Nissan объявил, что Гон совершил серьезные незаконные действия, включая использование средств компании в личных целях. Из-за инцидента компания предложит совету директоров снять Гона с должности председателя совета.
Ранее газета Asahi сообщила, что Гон занизил в отчетности размер собственных денежных выплат, в связи с чем токийская прокуратура вызвала топ-менеджера для дачи показаний.
Карлос Гон является главой Renault c апреля 2005 года. С июня 2001 года по апрель 2017 года был гендиректором японской Nissan, а сейчас является председателем совета директоров компании. Также является главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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