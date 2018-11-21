Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за цены на нефть

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть снижаются, и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.

"Цены на нефть снижаются. Отлично! Какое большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара", — написал Трамп в Twitter.

"Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опускаться ниже", — добавил он.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее в ноябре заявлял, что добыча нефти в стране в текущем месяце складывается выше октябрьского уровня, но в декабре показатель снова будет снижаться. По его словам, временное увеличение объема нефтедобычи связано с повышенным спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов.