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Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за цены на нефть
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Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть 

РИА Новости + ещё 5 22 минуты назад
Фото: © AP Photo / Jeff Roberson
Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть снижаются, и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.
"Цены на нефть снижаются. Отлично! Какое большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара", — написал Трамп в Twitter.
"Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опускаться ниже", — добавил он.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее в ноябре заявлял, что добыча нефти в стране в текущем месяце складывается выше октябрьского уровня, но в декабре показатель снова будет снижаться. По его словам, временное увеличение объема нефтедобычи связано с повышенным спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов.
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