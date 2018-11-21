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Рынок акций РФ в начале дня снижается
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Рынок акций РФ в начале дня снижался на противоречивом внешнем фоне 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рынок акций РФ в начале торгов мало меняется с тенденцией к снижению на фоне неуверенной динамики мировых фондовых индексов и корректирующейся вверх цены нефти.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск терял 0,2%, до 2338 пунктов, индекс РТС — 0,1% — до 1116 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти повышалась на 1,2%, до 63,28 доллара за баррель по марке Brent.
Большинство основных фондовых индексов США по итогам прошлых торгов снизились на 1,7-2,2% на фоне продолжающегося падения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть. Dow Jones и S&P 500 во вторник ликвидировали весь прирост с начала 2018 года, уйдя в "красную зону".
Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, китайский Shanghai SE Composite Index повышался на 0,05%.
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