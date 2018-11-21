Нефть марки Brent выросла в цене после обвала

Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2-3% в рамках коррекции после обвала на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.09 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,54% — до 64,12 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,65%, до 55,38 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов обе марки дорожали на 3% и более.

Во вторник падение нефтяных цен достигало 7% на фоне опасений переизбытка нефти на рынке из-за роста мировой добычи и перспектив ослабления роста спроса на сырье.

"Вчерашняя динамика была необычайно резкой, обычно после таких событий ожидаешь некоторое восстановление", — рассказал агентству Рейтер аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob).

Статистика по запасам в США не сдержала коррекционный рост цен на нефть. По данным минэнерго страны, за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 446,9 миллиона баррелей. Ожидался рост только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.

Трейдеры теперь оценивают и данные по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели по 21 ноября опустилось на 3 единицы, до 885 штук. Число газовых установок осталось на уровне прошлой недели в 194 единицы. Общее число установок уменьшилось на 3 единицы, до 1079 штук.