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Нефть марки Brent выросла в цене после обвала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Hasan Jamali
Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2-3% в рамках коррекции после обвала на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.09 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,54% — до 64,12 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,65%, до 55,38 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов обе марки дорожали на 3% и более.
Во вторник падение нефтяных цен достигало 7% на фоне опасений переизбытка нефти на рынке из-за роста мировой добычи и перспектив ослабления роста спроса на сырье.
"Вчерашняя динамика была необычайно резкой, обычно после таких событий ожидаешь некоторое восстановление", — рассказал агентству Рейтер аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob).
Статистика по запасам в США не сдержала коррекционный рост цен на нефть. По данным минэнерго страны, за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 446,9 миллиона баррелей. Ожидался рост только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.
Трейдеры теперь оценивают и данные по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели по 21 ноября опустилось на 3 единицы, до 885 штук. Число газовых установок осталось на уровне прошлой недели в 194 единицы. Общее число установок уменьшилось на 3 единицы, до 1079 штук.
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Reuters , Рынки , Экономика
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